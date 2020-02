Coronavirus: chiuse sei filiali Banco Bpm nel Lodigiano, presto per valutare impatti**

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Sono sei le filiali di Banco Bpm chiuse nei Comuni del Lodigiano decretati come ‘zona rossa’ della diffusione del coronavirus e nelle aree limitrofe. Le attività sono sospese a Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Somaglia, Lodi Vecchio e Lodi Ospedale, filiali a marchio Banca Popolare di Lodi, mantenuto dal gruppo Banco Bpm sul territorio. La situazione al momento è ancora confusa e, si spiega dalla banca, è ancora presto per valutare ripercussioni sull’attività.

Per precauzione l’istituto ha dispensato i dipendenti residenti o domiciliati negli undici Comuni indicati dalle autorità come zona di focolaio del contagio dal recarsi sul luogo di lavoro fino a nuova comunicazione e di operare con lo smart working.

La banca ha poi sospeso tutti i corsi di formazione già programmati, le trasferte all’estero e ha raccomandato di limitare al massimo la mobilità sul territorio, tenendo le riunioni in modalità audio o video. Infine gli asili nido del gruppo a Lodi e Milano rimarranno chiusi per la settimana.