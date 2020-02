Coronavirus: bozza misure regioni non colpite, disinfettanti per mani in uffici pa’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani”. Questa una delle misure contenute nella bozza di ordinanza -in possesso dall’Adnkronos- inviata in queste ore dal governo alle Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus.