Palermo: una pistola e una doppietta nascoste in casa, due arresti a Belmonte Mezzagno

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – Continuano i controlli serrati dei Carabinieri nelle aree rurali della Riserva del bosco della Ficuzza. In un’abitazione di Belmonte Mezzagno, i militari hanno scoperto un vero e proprio arsenale, con una pistola 7.65, un fucile da caccia a canne giustapposte, cosiddetto doppietta, nonché oltre 500 cartucce di vario calibro per pistola e fucile. Due persone, F.P.R 72 anni e G.R. 45 anni, sono state arrestate per detenzione di armi e munizionamento. Il 72enne inoltre è stato denunciato per furto di energia elettrica: la casa infatti era collegata abusivamente alla rete Enel.

Controllate anche una decina aziende zootecniche e agricole dei comuni di Campofelice di Fitalia, Mezzojuso, Marineo e Villafrati, rastrellate alcune aree rurali e perquisite alcune residenze. Nell’ambito della stesa operazione, sono state contestate violazioni amministrative per oltre 1000 euro, per mancanza di microchip identificativo di animali e per detenzione di animali non registrati. I carabinieri hanno anche sequestrato e trasportato in una struttura idonea un esemplare di Histrix Cristata, istrice, inclusa tra le specie protette. A Mezzojuso, un uomo di 48 anni, titolare di un’azienda zootecnica, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. Nella sua proprietà sono stati ritrovati oltre 200 metri cavi di rame dei quali il proprietario non ha saputo fornire spiegazioni.