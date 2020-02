Palermo: omicidio a Terrasini, sindaco ‘Non si può interrompere così vita di un ragazzo’

Palermo, 24 feb. (Adnkronos) – “Io mi sento completamente affranto. Come padre, come cittadino, come rappresentante delle istituzioni. Non si può interrompere così violentemente la vita di un ragazzo, che avrebbe potuto essere figlio di ciascuno di noi, per motivi così futili”. Così il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci commenta, sulla sua pagina Fb, quanto avvenuto questa notte davanti la discoteca Millenium dove un giovane di 21, Paolo La Rosa, è stato accoltellato a morte.

“Chiedo alle autorità competenti di intervenire nel modo più deciso e tempestivo possibile per assicurare alla giustizia i responsabili – ha aggiunto – e ho assicurato fin da subito la nostra collaborazione e il nostro sostegno alle forze dell’ordine. Chiedo fin da subito alle comunità di Terrasini e Cinisi di stringersi calorosamente attorno al dolore della famiglia La Rosa! Ciao Paolo, il tuo sorriso sarà sempre con noi!”.