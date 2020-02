Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Lufthansa è in trattativa con Atlantic Gateway, il consorzio costituito dall’uomo d’affari David Neeleman e dal suo socio portoghese, Humberto Pedrosa, per rilevare il 45% della sua quota in Tap, la compagnia aerea portoghese. E’ quanto scrive il quotidiano portoghese ‘Jornal de Negocios’ che scrive che per questa operazione si sarebbe alleata con la compagnia Usa United Airlines. “Le trattative sono bene avviate”, scrive il quotidiano.