Coronavirus: Regione Lombardia, attenzione a finti addetti Ats, chiamare forze ordine

Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute) – “Falsi addetti delle Ats si stanno presentando nelle case millantando di eseguire tamponi con l’obiettivo di derubare le vittime. L’appello che rivolgiamo a tutta la popolazione è quello di non aprire le porte, ma di avvertire subito le forze dell’ordine”. Lo dichiara l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, su alcuni casi accaduti in Comuni del Milanese e della Bergamasca.

“Speculare su quanto sta accadendo oggi è da sciacalli – conclude De Corato – per questo auspico che si possa far luce su queste truffe e auguro il massimo della pena ai delinquenti”.