Coronavirus: ceo Esselunga, ‘gestita domanda in modo efficiente, in atto piano straordinario’

Milano, 24 feb. (Adnkronos) – “Esselunga ha chiaramente dovuto affrontare un aumento significativo e inaspettato della domanda, a causa della diffusione del Coronavirus”. E’ quanto afferma in una nota Sami Kahale, ceo Esselunga, a proposito dell’emergenza Coronavirus che negli ultimi due giorni ha portato numerose persone a riversarsi nei supermercati a fare scorte.

“Negli ultimi due giorni, abbiamo gestito in modo efficiente questo incremento improvviso e siamo riusciti a soddisfare un livello di domanda pari a più del doppio del normale. Anche oggi abbiamo assistito a un simile aumento di richieste e siamo riusciti a soddisfarle”, aggiunge il ceo.

“Non abbiamo registrato carenze di prodotti nei nostri magazzini e non prevediamo di averne. La sfida più grande è quella di accelerare il rifornimento degli scaffali, ma abbiamo in atto un piano straordinario, per esempio oltre 150 persone della sede si sono rese disponibili a supportare i colleghi impegnati nei negozi. Le nostre operazioni stanno proseguendo nel migliore dei modi, nonostante le circostanze”, conclude.