Anthony Peth, con ‘Trend’ alla scoperta delle tendenze del momento

Milano, 24 feb. (Labitalia) – Alla scoperta delle vere tendenze made in Italy del momento. E’ questa la nuova sfida di Anthony Peth, conduttore radiofonico e televisivo, con il suo nuovo programma Trend. “Il mio obiettivo – dice all’Adnkronos/Labitalia – è fare un percorso dedicato alle eccellenze, accompagnando i telespettatori alla scoperta delle tendenze del momento. Dopo tanti anni, prima su La7 e poi in Rai, attraverso i sentieri del gusto e raccontando storie di tradizione culinaria, abbandono per qualche mese questo tipo di progetti per concentrarmi su questa nuova avventura professionale su Mediaset, dove ho iniziato anni fa il mio percorso artistico con Maurizio Costanzo”.

“Da anni – racconta – mi occupo di valorizzare le eccellenze del nostro Paese, in questa trasmissione raccontando la loro storia e i mutamenti che hanno subito nel corso degli anni fino ad oggi. La ‘mission’ del mio viaggio è quella di raccontarle ed emozionare i telespettatori con la verità di quello che sono oggi le tendenze che tutti noi seguiamo”.

“Ho capito tanto da questa esperienza: ci sono tutti i giorni curiosità da scoprire – ammette Peth – e grazie alla tv ho avuto modo di raccontare questi fenomeni lifestyle. Questa avventura per me è una grande sfida. In questi anni mi sono ritrovato a far parte di format dedicati alla cucina; questa trasmissione la trovo bella e ricca di informazione: Silvana Giacobini, opinionista fissa nel cast, ha un’eleganza nel raccontare le cose che starei ore ad ascoltarla e anche tutta la produzione mi ha accolto subito con grande affetto; gli autori sono fantastici, Maria Raffaella nonostante la sua giovane età, ha avuto un’idea brillante”.

“Ogni puntata – spiega – è un viaggio è una sorpresa per chi ogni settimana ci segue da casa: tante le curiosità da raccontare, quelle in cui i protagonisti siamo noi e i telespettatori che si immedesimano fra le varie tendenze raccontate, quale abbiamo vissuto tutti, facendola nostra”.

“Ogni storia – ammette Anthony Peth – mi colpisce in maniera diversa, quello che questi trend hanno in comune e la una lunga storia che ha seguito nel corso degli anni tantissimi mutamenti. Con ogni servizio che scopriamo mi rendo conto che il bello dei fenomeni socioculturali parte proprio da questi piccoli microcosmi, queste realtà uniche e belle che fanno tendenza”.