Coronavirus: Lega, ‘Raggi dove sei? servono controlli a Roma’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Davanti all’emergenza Coronavirus, che proietta l’Italia al quarto posto mondiale per contagi, non sappiamo che rischio si corra a Roma e sarebbe il caso che se lo chiedesse anche la sindaca. Con 1,34 milioni di persone che ogni giorno entrano nella Capitale, è un’area fortemente a rischio contagio, quindi chiediamo a Virginia Raggi se siano in atto dei controlli in tutte le zone sensibili, quali ospedali, scuole, stazioni, e se è previsto un piano d’emergenza o un tavolo con la Regione. Ci auguriamo di non assistere alle beghe che abbiamo visto sui rifiuti, perché qua si parla della salute dei cittadini e non dobbiamo perdere tempo”. Lo afferma il deputato Claudio Durigon, coordinatore della Lega a Roma.