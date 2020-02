Coronavirus: Battelli su Libero, ‘linguaggio stragista ultima cosa che serve’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Come sempre quando si ha a che fare con quotidiani come ‘Libero’ tutti gli inviti all’equilibrio e alla responsabilità cadono nel vuoto. È evidente che sensazionalismo, approssimazione e faciloneria, per certe testate, contino più dell’emergenza nazionale delle ultime ore”. Così, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

“Il governo sta mettendo in campo tutte le misure previste a livello internazionale per far fronte al contagio. Si sta facendo tutto ciò che si deve fare, nulla di meno. La situazione è sicuramente seria ma la realtà non può essere alterata per scopi editoriali o politici”.

“Servono sostegno e collaborazione da parte di tutti e i media hanno una grande responsabilità in questo, fortunatamente la maggior parte se ne rende conto non svendendosi per qualche copia o per qualche ascolto in più. Il linguaggio di guerra, o quello stragista, sono davvero l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”.