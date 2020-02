Coronavirus: Barani, ‘ora governo di unità nazionale’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Il fisico italiano Alessandro Vespignani, direttore del Network Scienze dell’Università di Boston, aveva predetto che gli scanner termici negli aeroporti non sarebbero stati sufficienti a evitare i contagi. Così è stato e adesso, con il preoccupante diffondersi del Covid 19, l’unità politica è certamente una condizione necessaria che potrebbe, tuttavia, risultare non sufficiente”. Lo afferma in una nota Lucio Barani, segretario nazionale del Nuovo Psi e già presidente del gruppo Ala al Senato nella scorsa legislatura.

“Probabilmente -aggiunge- ciò che serve è un governo di unità nazionale composto da tecnici e politici di comprovata esperienza: non è più possibile procedere in maniera approssimativa, tra ministri costretti a improvvisare perché del tutto privi di familiarità con simili emergenze e qualche viceministro che addirittura sfrutta questa tragedia come palcoscenico per il proprio tornaconto mediatico”.