Pd: in assemblea Zingaretti ‘sprona’ Conte, Renzi? ‘errore dividere sempre’/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – Sul partito, Zingaretti ha riproposto le tappe e il senso del ‘congresso a tesi’ già annunciato in Direzione. Non lo chiama più congresso il segretario, andando incontro anche alle sollecitazioni in questo senso di Base Riformista entrata a far parte della nuova segreteria unitaria Pd. “Un processo”, dice , “una costituente delle idee e delle persone” aperta a tutti.

“E’ la boria dell’isolamento che ci ha fatto perdere. Noi vogliamo cercare dentro la società alleati con cui camminare. Cosi’ nasce la civiltà della politica. Il consenso attorno al Pd cresce e questo dà fastidio a qualcuno. Sento addirittura che noi stiamo diventando un partito populista, noi semmai siamo quelli che stiamo sminando l’Italia dal populismo”.

Un segno di questa apertura è anche nella scelta della nuova presidente dell’assemblea, la giovane sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, eletta oggi a succedere a Paolo Gentiloni e che fino a poco temo fa non era del Pd. “Si è avvicinata da poco, è vero, ma questo è un successo, noi -dice Zingaretti- lavoriamo per avvicinare e non per allontanare. Ha scelto la appartenenza al Pd grazie a quello che abbiamo fatto in questi mesi”.