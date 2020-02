Governo: ipotesi ‘responsabili’ divide dem, Orfini ‘meglio Renzi’**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – L’ipotesi ‘responsabili’ non piace a tutto il Pd. Già nei giorni scorsi Gianni Cuperlo aveva criticato pubblicamente la cosa e Goffredo Bettini che, per primo, ha ‘sdognato’ la possibilità di sostituire i renziani di Italia Viva con un gruppo “di parlamentari pronti a collaborare”. Oggi Bettini lo ha ribadito arrivando all’assemblea dem. “Non ho mai parlato di un’operazione responsabili ma della necessità di un allargamento della maggioranza”.

“Sarebbe un’operazione politica assolutamente nobile -sottolinea Bettini- perché sarebbe il distacco di un gruppo liberale dalla destra brutale di Salvini. Questo allargamento impedirebbe a chiunque, non solo a Renzi, di imporre dei veti”. Un progetto che non convince affatto Matteo Orfini: “Meglio Renzi dei Responsabili? Il trasformismo non mi ha mai appassionato… Peraltro noi stiamo al governo con un presidente del consiglio che prima governava con la Lega. Questo e’ il livello massimo di trasformismo accettabile. Mi auguro, e credo, che stiano lavorando per ricomporre la maggioranza”.

Ma il tema è tornato anche durante i lavori dell’assemblea dem ed è stata Laura Boldrini a parlarne dal palco per criticare l’ipotesi responsabili: “Non sono d’accordo che sarebbe meglio sostituire Renzi con un gruppo che viene dal centrodestra. Non ci darebbe lustro, smalto né nuovi consensi. Ci troveremo di fronte a un’interdizione moderata. Quindi c’è solo una strada: il governo si presenti alle Camere. Con coraggio” e se non ci fossero i numeri, resta il voto “perché noi in Parlamento non mescoleremo i nostri voti alla destra per un fantomatico governo istituzionale”.