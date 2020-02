Coronavirus: Vitaloni (Mido), ‘rinvio salone Milano deciso per gravità situazione’

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – La decisione di rinviare il Mido, il salone dell’occhialeria di Milano previsto dal 29 febbraio al 2 marzo, è stata “presa nel rispetto della gravità della situazione attuale e in risposta ai nostri espositori e visitatori. L’evoluzione della crisi sanitaria in atto nel nostro Paese non ci ha lasciato alcun dubbio nella determinante scelta di posticipare l’edizione 2020 di Mido. Abbiamo prontamente definito e individuato un periodo dell’anno che andasse incontro alle esigenze del settore dell’eyewear italiano e internazionale”. Lo afferma Giovanni Vitaloni, presidente di Mido.

“Siamo consapevoli che questa decisione implicherà la necessità per i nostri operatori, espositori, buyer, ottici, giornalisti nonché tutte le persone coinvolte nella macchina organizzativa, a cominciare dal nostro staff, di riprogrammare la loro presenza in fiera, con un impatto significativo su tutte le strutture interne”. Per Vitaloni “sarà un doppio sforzo, arrivati a una settimana dall’avvio della fiera, ma non possiamo pensare ai festeggiamenti dei nostri 50 anni in un contesto storico così pesante per il mondo e soprattutto, in questo momento, per il nostro Paese”.