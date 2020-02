Coronavirus: Crippa, ‘no polemiche serve unità nazionale’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari coinvolti nell’emergenza coronavirus. Stanno lavorando con grande impegno e professionalità per affrontare questa situazione difficile. E voglio anche ringraziare il governo, i governatori delle regioni coinvolte e la Protezione civile, che sono al lavoro 24 ore su 24 in modo coordinato, per tutelare la salute dei cittadini. Non è il momento delle polemiche, delle divisioni, ma è quello dell’unità nazionale dove ognuno deve fare la sua parte con spirito costruttivo”. Lo scrive su Facebook David Crippa, capogruppo M5S alla Camera.

“Voglio, infine, porgere le mie condoglianze -conclude- alle famiglie delle due vittime del coronavirus”.