Coronavirus: Regione Lombardia, positivo 38enne italiano ricoverato nel Lodigiano

Milano, 21 feb. (AdnKronos Salute) – “Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus. Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto superiore di sanità. L’uomo è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Codogno”, in provincia di Lodi, “i cui accessi al Pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti”. Lo ha comunicato nella notte l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”, ha aggiunto il titolare della Sanità lombarda, in una nota diffusa della Regione in cui si annuncia per oggi una conferenza stampa.