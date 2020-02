Coronavirus, Conte "Massima precauzione, niente allarmismo"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Abbiamo sempre adottato in accordo con il ministro della Salute Speranza e altri ministri una linea di massima prudenza e precauzione, questo ci consente anche di scacciare anche qualsiasi allarmismo e panico. Dovete fidarvi di quello che vi dice il ministero della Salute, siamo gia' al livello di massima precauzione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando del coronavirus cinese con i giornalisti a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles.

"Abbiamo certificato questi tre nuovi casi nel Lodigiano, il ministro ha appena adottato una nuova ordinanza. Continuiamo a mantenere altissima la linea della precauzione", ha spiegato Conte.

L'ordinanza del ministro Speranza "prevede misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo – spiega il dicastero della Salute in una nota -. Dispone la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi e' stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorita' sanitarie locali".

(ITALPRESS).

sat/red

21-Feb-20 12:09