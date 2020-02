Torna Myplant&Garden, florovivaismo vale oltre 3 mld

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Lazio protagonista per la sesta edizione di Myplant&Garden (26-28 febbraio, FieraMilano Rho), il Salone professionale del verde: 780 le aziende nei padiglioni da tutti i continenti, a formare una mega-serra di 45.000 mq in cui i protagonisti sono fiori, piante, vasi, prati, alberi, macchinari, edilizia green e accessori per la filiera verde.

Oltre 220 le delegazioni di buyer ufficiali da Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente, Africa e Australia; enti e istituzioni locali da tutta Italia e dall’Europa.

Il valore della produzione italiana di fiori e piante, in crescita (+1%), è stimato in 2,57 miliardi di euro, pari al 4,7% della produzione agricola italiana a prezzi di base. A questi dati si aggiungono le quote derivanti da vasi, terricci e substrati, superando i 3 miliardi alla produzione.

Boom delle esportazioni del prodotto verde italiano. “Le esportazioni, cresciute del 7,6% in un anno, hanno raggiunto la quota da record storico di 884 milioni di euro, 706 dei quali di puro ‘Made in Italy’, che registra un +9,3% in termini di valore sull’anno precedente”, fanno sapere gli organizzatori di Myplant.

Il Lazio, con 54 espositori sui 780 in fiera, vale il 10% del mercato nazionale di Piante e Fiori: un giro di affari di 116 milioni di euro alla produzione regionale, al quarto posto della classifica nazionale. Inoltre, è di oltre 40 milioni di euro il valore alla produzione vivaistica, pari al 3% della produzione nazionale (nono posto in classifica).

Tra le curiosità a Myplant, il verde sportivo, le prove di treeclimbing dei boscaioli, le dimostrazioni di giardinaggio, i contest coi maestri mondiali della decorazione floreale, i frutti più antichi e le innovazioni più recenti, un teatro per sfilate flower-fashion e cantanti lirici, floral-coiffeur dagli Usa, ambientazioni per cerimonie nuziali, pietre luminose e nuove ibridazioni botaniche, centri giardinaggio del futuro, ulivi secolari e bonsai mastodontici, fiumi di fioriture e cactus monumentali, produzioni biologiche ed ecosostenibili, smart garden per la casa, attrezzature per orti e giardini, macchinari eco e wi-fi per la cura del verde, nuove specie vegetali brevettate, nuvole di tsillandia, idroponica e aeroponica, verde verticale per interior design, vasi ecosostenibili e biodegradabili, le aromatiche e le cactacee più belle del mondo.