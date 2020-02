Sicilia: da Regione ok a Distretto Agrumi, ‘protagonisti di prossima programmazione Ue’

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – “Finalmente, è il caso di dire, il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia ha ottenuto il rinnovo del riconoscimento da parte dell’assessorato Attività produttive. L’assessore Turano ha firmato oggi il decreto che attendevamo da oltre due anni e mezzo e non possiamo che essere soddisfatti per lo sblocco delle istanze presentate a suo tempo”. Ad annunciarlo è la presidente del Distretto produttivo Agrumi di Sicilia Federica Argentati.

Fra le richieste avanzate più volte dal Distretto, anche in vista della nuova Pac, quella di includere tra i beneficiari dei bandi relativi ai fondi europei anche i Distretti produttivi. “Adesso lavoreremo al fianco dell’assessorato per conseguire questo obiettivo – sottolinea Argentati – I Distretti produttivi rappresentano aggregazioni importanti delle filiere produttive e vanno valorizzati, potenziati e messi in grado di operare al massimo delle loro potenzialità”.