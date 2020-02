Sicilia: a Gela la prima ‘oasi mangia smog’ di Coldiretti

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – Sarà Gela la prima città ad avere la sua ‘oasi mangia smog’ targata Coldiretti. Domani, venerdì 21 febbraio, alle 9, in occasione della prima tappa del ‘Circularour’, appuntamento dedicato alla qualità e alla sostenibilità, Coldiretti allestirà l’oasi in piazza Umberto I. Uno spazio dove respirare area pulita grazie alla scelta di alberi più efficaci nel catturare i gas ad effetto serra e nel bloccare anche le pericolose polveri sottili.

Si tratta del primo test di polmone verde sperimentale nel centro città a disposizione delle famiglie. Una iniziativa per favorire la diffusione del verde nelle città e nell’ambito della quale sarà possibile ricevere consigli da esperti ed agronomi sulle essenze più adatte a combattere l’inquinamento atmosferico e a migliorare la vivibilità delle aree urbane. L’appuntamento con ingresso libero continua anche sabato 22 febbraio, fino alle 22, e sarà anche occasione per gustare lo street food contadino a chilometri zero e fare la spesa nel mercato degli agricoltori di Campagna Amica.