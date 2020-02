Pd: Zingaretti vara segreteria, ‘finalmente unità e sindaci in nuovi gruppi dirigenti’ (2)

(Adnkronos) – Questa la nuova segreteria Pd: Brenda Barnini – Welfare; Vanessa Camani – Turismo e Made in Italy; Caterina Bini – Enti Locali; Chiara Braga – Ambiente e coordinamento Ufficio per il Programma; Pietro Bussolati – Imprese e professioni; Marco Carra – Aree interne; Emanuele Felice – Economia; Emanuele Fiano – Esteri; Marco Furfaro – Comunicazione; Stefano Lepri – Terzo Settore; Marianna Madia – Innovazione; Virginio Merola – Aree Metropolitane; Marco Miccoli – Lavoro; Carmelo Miceli – Sicurezza; Nicola Oddati – Cultura e Coordinamento iniziativa politica; Roberta Pinotti – Riforma dello Stato; Camilla Sgambato – Scuola; Marco Simiani – Infrastrutture; Stefano Vaccari – Organizzazione; Antonella Vincenti – Pubblica Amministrazione; Rita Visini – Volontariato e politiche per la disabilità.

A questi nominativi -si legge nella nota Pd- andrà aggiunta la Portavoce della Conferenza delle donne democratiche che sarà eletta il 14 marzo prossimo, e il coordinatore dell’Assemblea Nazionale dei Sindaci che sarà eletta/o il 28 marzo. Il Segretario Nazionale ha nominato altresì come Capo Segreteria politica Michele Meta.