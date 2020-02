La Roma vince 1-0 con il Gent nell'andata sedicesimi di Europa League

ROMA (ITALPRESS) – La Roma vince ma non convince. L'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Gent finisce 1-0 per i giallorossi e la rete del vantaggio e' costruita sull'asse Dzeko-Carles Perez: il bosniaco serve in profondita' l'ex Barcelona che a tu per tu con Kaminski non sbaglia. Ma da questo momento, la Roma inanella una sequela di errori: al 40' da un errore di Smalling nasce un contropiede del Gent concluso con un tiro impreciso di Odjidja da fuori area. Al 51' la Roma sfiora il 2-0: Kolarov crossa in area da calcio di punizione, Smalling arriva sul pallone ma Kaminski chiude in corner. La Roma soffre la pressione avversaria e al 68' rischia di subire il pareggio: Mohammadi scodella la palla in area, Depoitre si infila tra Smalling e Fazio senza riuscire ad impensierire Pau Lopez. All'87' c'e' l'ultima occasione della Roma: Santon crossa per Kolarov che di testa trova la risposta del portiere avversario.

(ITALPRESS).

spf/tvi/red

20-Feb-20 23:01