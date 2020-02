Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Il decreto” sul piano Italia Shock “è sostanzialmente pronto e mi sembra improbabile che non ci ascoltino, sono assolutamente certo della buonafede del ministro De Micheli. Paola sa molto bene quanto sia importante per il Pil l’investimento in infrastrutture”. Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato.