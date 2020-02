Italia-Azerbaigian: Mattarella, ‘partner fondamentale, bene orientamento laico’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – Per l’Italia l’Azerbaigian è un Paese amico ed è un partner fondamentale nella regione; ne apprezziamo l’orientamento laico e moderato, l’apertura al dialogo che è testimoniata dalla recente elezione del Presidente Aliyev a presidente di turno triennale del Movimento dei Paesi non allineati: scelta che sottolinea il credito e il prestigio che riscuote l’Azerbaigian in sede internazionale. Per questo compito auguro al Presidente Aliyev ogni successo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo l’incontro con l’omologo dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev.