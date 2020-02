Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Io non dico a Renzi di smetterla. Io dico a Renzi che lui sa benissimo come si fa a logorare o a far vivere saldamente un governo. A me sembra che i fatti dicano che il governo si sta logorando in questa polemica continua. Se poi metto una bomba ad orologeria sotto la sedia del ministro della Giustizia non é esattamente un gesto distensivo”. Lo ha affermato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.