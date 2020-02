Federer operato al ginocchio, saltera' anche il Roland Garros

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Lungo stop per Roger Federer. Ad annunciarlo e' lo stesso fuoriclasse svizzero che sui propri canali social fa sapere di essersi sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio che lo costringera' a saltare vari tornei, Roland Garros compreso. "Il mio ginocchio destro mi ha dato problemi per un po' di tempo – scrive Federer sui social -.

Speravo che questo fastidio potesse svanire, ma dopo avere esaminato la situazione con il mio team, ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico in artroscopia in Svizzera. Dopo l'intervento i medici hanno confermato che era la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi in merito alla mia completa guarigione. Purtroppo dovro' rinunciare ai tornei di Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami e al Roland Garros. Ringrazio tutti per il sostegno. Non vedo l'ora di tornare a giocare. Ci vediamo in campo".

