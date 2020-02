Coronavirus: slitta rientro volo italiani Princess, rimpatrio tra venerdì e sabato

Roma, 20 feb. (AdnKronos Salute) – Slitta il rientro degli italiani che devono essere rimpatriati dal Giappone dopo che erano stati bloccati in quarantena sulla nave da crociera Diamond Princess. L’arrivo del volo dell’Aeronautica militare, che è partito ieri verso le 19 per andare a prenderli, era previsto stanotte, ma si sono accumulati dei ritardi e i test prima della partenza sono ancora in corso. A quanto si apprende, l’orario della partenza dal Giappone non è ancora stato stabilito, ma il volo con i nostri connazionali dovrebbe rientrare tra venerdì pomeriggio e sabato mattina.