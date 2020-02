Banche: Enria, ‘puntiamo a più trasparenza anche in vigilanza’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Stiamo cercando di rendere la trasparenza il segno distintivo della vigilanza bancaria europea”. Ad affermarlo è il presidente della vigilanza Bce, Andrea Enria, nel corso di un suo intervento Ebi Global Annual Conference on Banking Regulation a Francoforte. “Anche se la trasparenza è un ingrediente necessario per rendere i mercati efficienti e stabili non è comunque sufficiente da sola”, sottolinea Enria.

Per Enria “non conta solo la quantità di informazioni” ma è importante “come vengono elaborate”. Proprio per questo Enria invita le banche e i supervisori “a pubblicare informazioni chiare e in modo prudente” e a “migliorare la conoscenze finanziarie in modo che tutte le parti interessate, compresi i risparmiatori, capiscano meglio i rischi che prendono”.