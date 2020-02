Governo: Nobili, ‘Boccia smemorato, è ministro grazie a Renzi’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Francesco Boccia ha la memoria corta e dimentica, o finge di non sapere, che senza Renzi non sarebbe in Parlamento e che il governo di cui ora è ministro l’ha fatto nascere proprio Renzi e lo tiene in vita Italia Viva. Senza il sostegno dei nostri parlamentari, che meritano più rispetto, Boccia non farebbe il ministro”. Lo dice Luciano Nobili di Iv.

“Quindi, con amicizia e franchezza, prima di rinfacciare e di intimare di smetterla (di fare cosa poi? Di lavorare e avanzare proposte per il bene del Paese), si faccia un esame di coscienza”.