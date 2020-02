Cnel: scomparso consigliere Giorgio Groppo

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – E’ venuto a mancare oggi il consigliere del Cnel, Giorgio Groppo, esponente del Terzo Settore, componente della Commissione Politiche sociali e sviluppo sostenibile, in carica dal 2010. Lo rende noto il Cnel in un comunicato.

Originario di Sommariva Bosco (Cn), il consigliere Groppo, 55 anni, perito assicurativo, si è spento all’ospedale di Bra dopo una lunga malattia. Nel corso degli anni aveva anche presieduto la Consulta sulla sicurezza stradale del Cnel. Figura di spicco del volontariato piemontese, nel 2003 fondò il Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale restando al vertice fino al 2017. Era consigliere nazionale di Avis e presidente di Avis Piemonte. Lo scorso anno era stato insignito dell’onorificenza di commendatore della Repubblica Italiana. Di lui si ricordano l’impegno e l’attenzione verso gli ammalati che accompagnava periodicamente nei pellegrinaggi a Lourdes. I funerali si terranno venerdì 21 febbraio 2020 (ore 15), a Sommariva Bosco, nella parrocchia dei santi Giacomo e Filippo Apostoli.

“Nel corso di questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzare l’impegno di Giorgio Groppo, sempre teso a testimoniare la forza della gratuità del dono e capace di interessarsi veramente al bene comune”, ricordano in una nota il presidente del Cnel Tiziano Treu e il capodelegazione al Cnel del Terzo settore Non profit Gian Paolo Gualaccini.