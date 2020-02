Venezia: Brunetta, ‘rifinanziare legge speciale e poi nuovo provvedimento’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – In vista del completamento del Mose è necessario rifinanziare la legge speciale per Venezia attualmente in vigore con 150 milioni per dieci anni ed approvare poi un nuovo provvedimento, realizzando così una “staffetta attiva tra passato, presente e futuro”. Lo chiede Renato Brunetta, deputato veneziano di Forza Italia, autore di una proposta di legge speciale per la città lagunare che rinnovi il testo di 36 anni fa.

Nel frattempo però, nota l’esponente azzurro, sulla scia di quanto chiesto dal sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, occorre colmare il “gap accumulato di manutenzione della città per la carenza di risorse negli ultimi dieci anni”, stanziando i fondi necessari in attuazione della normativa esistente, prima di arrivare all’approvazione di una nuova disciplina speciale.