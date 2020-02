Venezia: Brunetta, ‘rifinanziare legge speciale e poi nuovo provvedimento’ (2)

(Adnkronos) – La proposta presentata da Brunetta, che si aggiunge a quella già in discussione in commissione Ambiente della Camera elaborata da Nicola Pellicani del Pd, pone al centro l’ente Città metropolitana, con l’assegnazione innanzi tutto delle competenze in capo al Magistrato delle acque.

Altri punti, l’istituzione di uno specifico distretto idrografico della laguna di Venezia e della relativa autorità di bacino; la trasformazione con relativi accordi di programma dell’area di Porto Marghera; la riqualificazione dell’Arsenale; misure di incentivazione per la maggiore internazionalizzazione di Venezia; specifici e mirati interventi per la riqualificazione e la manutenzione urbana e residenziale della città; la cessione di aree demaniali; gli interventi per la salvaguardia ambientale della laguna; la costituzione di un consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica nella laguna.