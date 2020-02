Sanità: Cisl, ‘ok stabilizzazione 355 precari Asp Palermo, ora assunzione per tutti contrattisti’

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti per la stabilizzazione dei 355 precari dell’Asp di Palermo. Questo risultato è frutto della sinergia fra sindacati confederali, vertici aziendali e assessorato alla Salute e arriva a conclusione di un iter seguito passo dopo passo, per il riconoscimento delle professionalità di questi lavoratori, alcuni dei quali sono in servizio da più di 20 anni”. Così Gaetano Mazzola e Lorenzo Geraci, rispettivamente segretario aziendale all’Asp Palermo e segretario generale della Cisl Fp Palermo Trapani, commentano le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 355 contrattisti dell’Azienda sanitaria di Palermo.

“Si potrà definire chiusa questa pagina lunga e complessa di precariato – aggiungono Mazzola e Geraci – solo quando tutti i rimanenti contrattisti saranno stabilizzati, così come sancito dall’accordo all’assessorato alla Salute con la direzione generale ed i sindacati confederali. Ora spetta alla Regione mantenere gli impegni, con la stabilizzazione entro il 2020 degli altri colleghi contrattisti”.