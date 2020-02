Intesa Sp: Furlan, ‘vedremo piano, fondamentale che non ci siano esuberi’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Vedremo questo piano. Per noi è fondamentale che non ci siano né esuberi o licenziamenti né un ulteriore taglio agli sportelli sul territorio”. Ad affermarlo è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando l’annuncio di Intesa Sp su Ubi Banca.

Più in generale, osserva Furlan, “diminuiscono drasticamente, mese dopo mese, le aperture di credito ai giovani. E’ evidente che va cambiato registrato in questo settore”.