Giustizia: Mor (Iv), ‘riforma codice imprese colpo mortale a sviluppo’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “La riforma del codice della crisi d’impresa sferra un colpo mortale allo sviluppo del Paese, Bonafede ci ripensi”. Lo afferma il deputato di Italia viva Mattia Mor.

“Non è accettabile -aggiunge- che si continui a mortificare il mondo dell’impresa, trattandolo come un nemico. Il Guardasigilli cancella con un colpo di spugna la responsabilità limitata delle Srl, strumento fondamentale per favorire la nascita e la crescita di imprese”.

“Il Paese ha bisogno di ricominciare a crescere con nuove attività imprenditoriali, attrazione di investimenti privati, italiani ed esteri, di un passo in avanti nell’innovazione, su cui l’Italia deve recuperare terreno perduto rispetto ai principali competitor europei. È controproducente ed anacronistico usare nei confronti degli imprenditori norme dal sapore ideologico e punitivo. Bonafede -conclude Mor- capisca l’errore prima che sia tardi. Noi non permetteremo che, in nome della foga giustizialista, si mortifichi la cultura dell’impresa e del lavoro”.