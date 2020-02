Scuola: Azzolina, ‘priorità concorsi regolari, docenti sostegno e Its’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatta, era il primo tavolo su scuola, università e ricerca, a dimostrazione di quanto il governo tenga a questi temi. I punti programmatici che vanno valorizzati immediatamente sono gli insegnanti di sostegno”, ma anche il tema degli “istituti tecnici superiori” e la “programmazione”, ovvero “concorsi in regola”. A tracciare la rotta è la ministra della Scuola Lucia Azzolina, al termine del tavolo a Palazzo Chigi presieduto dal premier Giuseppe Conte.

“I nostri studenti disabili hanno una priorità assoluta e hanno diritto ad avere insegnanti specializzati e assunti”, rimarca Azzolina. Che sottolinea anche l’importanza della “valorizzazione degli istituti tecnici e professionali: non sono scuole di serie B e non devono essere percepite così dal Paese; così come la valorizzazione degli istituti tecnici superiori, gli Its, scuole in cui il 90% di chi le frequenta trova lavoro. E poi la programmazione – dice ancora il ministro – al Miur è stata una parola spesso sconosciuta: i concorsi vanno fatti regolarmente per evitare di trovarci a inizio settembre puntualmente con decine di migliaia di precari”. Al tavolo c’è stato “un clima sereno e operativo, sono soddisfatta perché ho visto una maggioranza volare alto sui temi della scuola”.