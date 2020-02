Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “E’ pervenuta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la memoria del senatore Salvini in merito alla vicenda della Open Arms. Domani alle 13 si terrà la riunione della Giunta e in quella seduta il relatore della vicenda, il presidente Maurizio Gasparri, farà la sua proposta, su cui si aprirà il dibattito in vista poi delle successive decisioni”. Lo si legge in una nota.