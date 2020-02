Governo: Satta (Upc), ‘da M5S e Iv guerra di potere’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di rafforzare le politiche per il lavoro, per le famiglie, invece che ogni giorno martellare il governo. Anche Bonafede però non faccia barricate”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta.

“Iv e M5S stanno facendo una guerra solo per motivi di potere. Il Paese non ha bisogno di questo”, conclude Satta.