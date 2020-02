Governo: iniziato a Chigi tavolo su Salute

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – E’ iniziato il secondo Tavolo di lavoro sull’Agenda 2023 sul tema Salute a palazzo Chigi. Presiede il premier Giuseppe Conte. Sono presenti il ministro della Salute, Roberto Speranza, il viceministro Pierpaolo Sileri e il sottosegretario Sandra Zampa. Per quanto riguarda le delegazioni della maggioranza per i 5 Stelle partecipano alla riunione Elisa Pirro, Maria Domenica Castellone, Fabiola Bologna. Per il Pd Elena Carnevali e Debora Lorenzin. Per Italia Viva Gelsomina Vono e Vito De Filippo. Per Leu Michela Rostan.