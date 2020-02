Cdp: Fraccaro, ‘con le anticipazioni di liquidità si dà ossigeno ad aziende’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “I pagamenti alle aziende da parte della Pubblica amministrazione rappresentano un tema importante che come forza di Governo abbiamo sempre ritenuto prioritario affrontare. Per questo con la manovra 2019 abbiamo introdotto lo strumento di anticipazione di liquidità da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che consentirà agli enti pubblici di pagare i debiti nei confronti delle imprese”. Così in una nota è il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Grazie a questo strumento, aggiunge, “sarà possibile accelerare i pagamenti da parte delle amministrazioni che da tempo registrano tempistiche troppo lunghe a svantaggio delle aziende. Si tratta di risorse che, dopo anni di tagli agli enti locali, tornano nella loro disponibilità e vengono utilizzate per alimentare il tessuto economico e produttivo”.

Con le anticipazioni di liquidità, conclude Fraccaro, “si dà ossigeno ad aziende importanti per garantire la continuità amministrativa e quindi si avranno notevoli benefici anche a livello di servizi per tutta la collettività. I risultati incoraggianti ottenuti lo scorso anno, con 900 milioni erogati a favore degli enti ci sprona ulteriormente a lavorare su questa strada”.