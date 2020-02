Biathlon: Malagò, ‘Wierer? Fantastico vincere Mondiali in casa’

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Dorothea Wierer è stata “fantastica, ha vinto un mondiale in casa. Cosa c’è di più bello di vincere un mondiale in casa?”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della riunione informale del cda della Fondazione Milano Cortina 2026 a Milano, dopo la medaglia d’oro vinta da Dorothea Wierer ai Mondiali di Biathlon di Anterselva, in provincia di Bolzano. “Sono stato molto orgoglioso di Anterselva. In piazza c’erano in piazza migliaia di persone da tutto il mondo. Gli organizzatori sono bravissimi”, ha aggiunto Malagò.