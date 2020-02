Quirinale: chef poveri e nonno Romano, domani da Mattarella 32 eroi quotidiani /Adnkronos (7)

(Adnkronos) – Alfredo Murgo, 52 anni, di L’Aquila, si è invece segnalato per il contributo, quale libraio, nella tenuta della coesione sociale della comunità aquilana duramente colpita dai terremoti del 2009 e del 2016. Titolare della libreria “Il Cercalibro” è stato il coordinatore regionale di una distribuzione gratuita di libri per 1.500 studenti in stato di difficoltà.

C’è poi la storia di Christian Bracich, 44 anni, di Trieste, la cui azienda Cpi-Eng Srl si distingue per una attenta politica di conciliazione: in assenza di un nido, ha stabilito un accordo con una associazione culturale triestina che cura uno spazio di coworking con educatrici dedicate ai bambini.

Giovanna Covati, 58 anni, di Piacenza, si è invece segnalata per aver protetto, con il proprio corpo, una bambina dal violento impatto con un trattore fuori controllo. Emanuela Evangelista, 51 anni, si è trasferita nel 2013 in Amazzonia, dove vive in un villaggio della tribù dei Caboclos, regione dello Xixuaù nel cuore della foresta, nello stato brasiliano di Roraima. Lì è impegnata in progetti di cooperazione volti a favorire la conservazione della foresta e il contrasto all’esodo dei nativi.