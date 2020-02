Quirinale: chef poveri e nonno Romano, domani da Mattarella 32 eroi quotidiani /Adnkronos (6)

(Adnkronos) – Un altro religioso, monsignor Filippo Tucci, 90 anni, rettore della chiesa di San Rocco a Roma, ha reso da mezzo secolo la parrocchia un punto di riferimento per i poveri del centro storico offrendo assistenza spirituale e sanitaria refezione, docce e servizi igienici, donazione di biancheria nuova, indumenti, coperte.

Tiziana Ronzio, 49 anni sempre a Roma, si dedica alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca, mentre Rosalba Rotondo, 61 anni, a Scampia, dirige l’Istituto comprensivo Ilaria Alpi– Carlo Levi che, tra elementari e medie, conta oltre 250 ragazzi Rom, impegnandosi in prima linea nel contrasto alla devianza giovanile e per la costruzione di percorsi finalizzati all’inclusione sociale.

Maria Coletti, 50 anni, è rappresentante dell’Associazione “Pisacane 0-11”, che nel quartiere romano di Torpignattara nell’ambito del doposcuola si impegna soprattutto nel supportare nell’apprendimento dell’italiano e nell’aiutare con i compiti i bambini con genitori stranieri che non parlano bene la nostra lingua.