Quirinale: chef poveri e nonno Romano, domani da Mattarella 32 eroi quotidiani /Adnkronos (4)

(Adnkronos) – Angel Micael Vargas Fernandez, argentino , 20 anni, da 12 in Italia, è invece riuscito a salvare la vita ad un bambino di 4 anni caduto da un balcone di un palazzo davanti alla stazione di servizio a Casalmaiocco, in provincia di Lodi, dove Angel lavora di giorno, frequentando poi di sera i corsi di informatica presso l’Istituto Alessandro Volta.

Già salito alla ribalta della cronaca il senegalese Samba Diagne, 52 anni, che nel settembre scorso a Milano ha fermato e disarmato Mohamad Fathe, che poco prima in Piazza Duca d’Aosta aveva aggredito con delle forbici il caporalmaggiore dell’Esercito Matteo Toia.

In un Paese dove spesso si registra la scarsità dei fondi destinati alla ricerca, merita sicuramente una menzione Alessandra Rosa Albertini, biologa genetista di Pavia, 68 anni, che a febbraio dello scorso anno ha donato 250mila euro all’Ateneo della sua città per cofinanziare le posizioni di ricercatori a tempo determinato, junior e di assegnisti di ricerca. Donato Matassino, 85 anni, di Ariano Irpino, professore di Zootecnica all’Università Federico II di Napoli, ha invece donato l’intera liquidazione per realizzare una scuola in Madagascar, finanziando poi negli anni la costruzione di campi da basket e pallavolo e di una sala informatica.