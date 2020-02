Prescrizione: Costa, ‘battaglia Fi non si ferma, in Aula ci divertiremo’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico oggi vede ai vertici molti ex Pci. E costoro, quando sono alle strette, anziché fare autocritica, preferiscono demonizzare l’avversario, interno o esterno, inventandosi di tutto pur di mettere zizzania. Per creare subbuglio nell’opposizione si inventano i responsabili, per indebolire i loro alleati agitano le possibili defezioni: tutto pur di non ammettere che sulla prescrizione il Pd si è spalmato sui 5Stelle, i quali infatti, Bonafede in primis, gongolano. Sperano che sia finita così. Che ci si spaventi dei loro bluff, delle loro invenzioni. Il 24 febbraio in Aula, sulla prescrizione, ci divertiremo. E, a differenza dei dem, non molleremo questa battaglia liberale”. Lo afferma, in una nota, Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Forza Italia.