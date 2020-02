Camera: Gualtieri nel quartiere San Saba, ‘cura territorio passa da ascolto’

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “In questa bella domenica di sole a San Saba, con tanti amici, sostenitori, volontari e simpatizzanti, per raccogliere pensieri, critiche, idee e proposte degli abitanti del quartiere. La cura del territorio passa anche e soprattutto dall’ascolto”. Lo scrive in un tweet, dove posta delle foto della mattinata, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, candidato nel collegio di Roma 01 per le elezioni suppletive della Camera del primo marzo dopo le dimissioni di Paolo Gentiloni per la nomina a Bruxelles a commissario europeo per gli Affari economici e monetari.