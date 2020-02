L'Atalanta si impone in rimonta, Roma superata 2-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Non basta un salto di qualita' sul piano del gioco alla Roma per avere la meglio sull'Atalanta. La formazione di Gasperini si impone per 2-1 e allunga sui giallorossi a +6 nella corsa al quarto posto. Dopo due sconfitte consecutive, la Roma approccia bene ma la prima occasione da gol e' della formazione di Gasperini: Zapata da' il via ad un contropiede che porta Gomez a tu per tu con Pau Lopez bravo a murare l'esterno argentino. Dopo i recenti passi falsi, Fonseca decide di non cambiare sistema di gioco ma solo gli interpreti: out Veretout e Mancini in mediana al fianco di Pellegrini vicino all'1-0 al 43': Perotti salta Toloi e dalla linea laterale scarica per il numero 7 che a botta sicura non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ma la rete del vantaggio giallorossa e' solo rimandata: al 45' Palomino perde palla, Dzeko ne approfitta e batte Gollini col mancino. Ma nella ripresa Palomino sfrutta subito la prima chance per riscattare l'errore: Djimsiti prolunga un pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo e il difensore centrale argentino in spaccata mette in rete. Al 59' c'e' la svolta della partita: Gasperini cambia Zapata con Pasalic e all'ex Milan basta il primo pallone giocato per depositarlo in rete con un tiro a giro da buona posizione in area dopo un errore di Pellegrini. La squadra di Fonseca prova l'assedio finale con gli ingressi in campo di Carles Perez, Villar e Veretout ma il risultato non cambia: l'Atalanta consolida il quarto posto in vista dell'ottavo di finale di andata di Champions League contro il Valencia, la Roma non esce dalla crisi.

(ITALPRESS).

spf/gm/red

15-Feb-20 22:45