Di Maio "Difenderemo Bonafede, vogliamo uno Stato che punisca i furbi"

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo tanti anni con molti opportunisti che facevano il ministro della giustizia, finalmente abbiamo un ministro della giustizia tutto d'un pezzo e lo dobbiamo difendere, dobbiamo difendere Bonafede e le sue riforme come quella della prescrizione". Lo ha detto Luigi Di Maio, nel corso della manifestazione del M5S in piazza a Roma sui vitalizi.

"Siamo qui in piazza per tutelare un bene comune – aggiunge – il piu' alto bene comune che un cittadino possa vedersi garantito: la fiducia nei propri rappresentanti. Se si spezza la fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni, nessuno rispettera' piu' le leggi. Vogliamo tutti uno Stato in cui gli onesti vanno avanti e i furbi vengono puniti".

15-Feb-20 18:25