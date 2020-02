Vitalizi: domani M5S in piazza per ribadire il no

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Mancano poche ore all’inizio della manifestazione che prenderà il via domani a Roma, alle ore 14, per dire ‘no’ al privilegio dei vitalizi. Sul palco di Piazza Santi Apostoli si alterneranno alcuni dei portavoce del Movimento 5 Stelle che, in differenti istituzioni, ciascuno secondo la propria competenza, nel corso di questi anni si sono impegnati in questa storica battaglia del Movimento 5 Stelle”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle Stelle.

“Interverranno, tra gli altri, consiglieri del Movimento 5 Stelle in alcune delle Regioni (Sicilia, Piemonte e Lazio) nelle quali anche grazie alle nostre pressioni sono stati tagliati i vitalizi. Il vicepresidente dell’Europarlamento, Fabio Massimo Castaldo, spiegherà lo stato dell’arte nel resto d’Europa. Sul fronte parlamentare, ripercorreranno la vicenda dei vitalizi il capogruppo al Senato Gianluca Perilli, il vicecapogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi, la senatrice Elvira Evangelista, le vicepresidenti della Camera e del Senato, Maria Edera Spadoni e Paola Taverna”.

“Tra i membri del governo, saliranno sul palco Riccardo Fraccaro e i ministri Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo. A chiudere la manifestazione sarà il capo politico del Movimento, Vito Crimi. Vi aspettiamo domani a Roma per dire tutti insieme ‘Mai più vitalizi'”.