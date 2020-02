Sicilia: lavori di pubblica utilità in enti locali, accordo Anci-Uiepe

Palermo, 14 feb. (Adnkronos) – La creazione di una rete integrata per realizzare e facilitare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore delle comunità locali. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa sottoscritto oggi, a Villa Niscemi, a Palermo, dal presidente dell’AnciSicilia Leoluca Orlando e la dirigente dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sicilia (Uiepe) Marina Altavilla. Alla base dell’accordo l’istituto della “messa alla prova”.

La normativa vigente prevede che, su richiesta dell’imputato, il giudice possa procedere, durante la fase decisoria di primo grado e per reati di minore allarme sociale, alla “sospensione del procedimento con messa alla prova”, ovvero l’espletamento di una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere sulla base di una convenzione e di un programma predisposto dall’Uiepe presso lo Stato, le Regioni, i Comuni e altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta.